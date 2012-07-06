Samsung Galaxy S3, vendita sottostimata dal produttore?
di Redazione
06/07/2012
[caption id="attachment_288" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 è protagonista di un successo senza precedenti nel settore smartphone. Non è un caso che, in queste ore, sia emerso un nuovo studio di Gartner, secondo cui le iniziali stime della stessa Samsung, ancorate a dieci milioni di pezzi venduti entro la fine di luglio, sono state addirittura troppo basse. Secondo le recenti notizie, infatti, il rischio è che si vada incontro a qualcosa come due milioni di Samsung Galaxy S3 invenduti, a causa della mancanza delle componenti necessarie alla loro produzione. L’errore del colosso coreano, pertanto, sarebbe stato quello di sopravvalutare la concorrenza, alla luce del fatto che l’iPhone 4S e l’HTC One X iniziano ad essere datati, per la velocità del mercato smartphone, mentre difficilmente l’iPhone 5 vedrà la luce prima di ottobre. Insomma, il Samsung Galaxy S3 aveva ed ha ancora la possibilità di dominare il settore per diversi mesi.
