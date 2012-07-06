Samsung Galaxy S3, video di S-Voice in italiano aggiornato

[caption id="attachment_669" align="aligncenter" width="530" caption="samsung galaxy s3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, come milioni di utenti già sanno, vede nel suo registratore vocale, S-Voice, una delle caratteristiche più significative del dispositivo. A differenza di quanto fatto da Apple con il suo Siri, per l’iPhone 4S, Samsung ha deciso di puntare su un prodotto non in fase beta, pur essendo S-Voice ampiamente migliorabile. Non è un caso che un aggiornamento per tale funzionalità è stata riscontrata nel corso degli ultimi giorni, al punto da indurre i colleghi di Tuttoandroid.net a condurre una serie di test sul Samsung Galaxy S3. Riteniamo il video che vi riportiamo estremamente utile, in quanto concentrato sulla versione italiana di S-Voice. Data la sua imperfezione, non mancheranno alcune risposte che, per forza di cose, strapperanno un sorriso anche ai possessori del Samsung Galaxy S3. Il video di S-Voice in italiano: