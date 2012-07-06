Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, video di S-Voice in italiano aggiornato

Redazione Avatar

di Redazione

06/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_669" align="aligncenter" width="530" caption="samsung galaxy s3"]samsung galaxy s3 s-voice[/caption] Il Samsung Galaxy S3, come milioni di utenti già sanno, vede nel suo registratore vocale, S-Voice, una delle caratteristiche più significative del dispositivo. A differenza di quanto fatto da Apple con il suo Siri, per l’iPhone 4S, Samsung ha deciso di puntare su un prodotto non in fase beta, pur essendo S-Voice ampiamente migliorabile. Non è un caso che un aggiornamento per tale funzionalità è stata riscontrata nel corso degli ultimi giorni, al punto da indurre i colleghi di Tuttoandroid.net a condurre una serie di test sul Samsung Galaxy S3. Riteniamo il video che vi riportiamo estremamente utile, in quanto concentrato sulla versione italiana di S-Voice. Data la sua imperfezione, non mancheranno alcune risposte che, per forza di cose, strapperanno un sorriso anche ai possessori del Samsung Galaxy S3. Il video di S-Voice in italiano:    

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 esploso, scoperta la verità

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, vendita sottostimata dal produttore?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015