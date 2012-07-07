Samsung Galaxy S3 esploso, scoperta la verità

[caption id="attachment_674" align="aligncenter" width="400" caption="samsung galaxy s3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è stato soggetto ad un'esplosione solo a causa dell'ingenuità del suo proprietario. E' questo il verdetto che è stato emesso in queste ore dalla Fire Investigations UK (FIUK), che si è occupata del caso dal primo momento, nel tentativo di accertare eventuali responsabilità della casa produttrice, per un caso che ha fatto discutere tantissimo gli addetti ai lavori in queste settimane. Nello specifico, pare che il Samsung Galaxy S3 in questione sia caduto in acqua. A quel punto, l'utente (che, è bene sottolinearlo, aveva voluto sottolineare inizialmente come lo smartphone, prima dell'esplosione, non avesse subito alcun danno), nel disperato tentativo di ripristinare tutte le funzioni del modello, ha "pensato bene" di collocare il suo Samsung Galaxy S3 in un forno a microonde, con l'inevitabile bruciatura di cui si è parlato tanto di recente.