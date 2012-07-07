Samsung Galaxy S3, aggiornamento software in arrivo
[caption id="attachment_679" align="aligncenter" width="400" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 si appresta a ricevere un interessante aggiornamento software in queste ore. Non si conoscono ancora i dettagli, dal punto di vista tecnico, né se determinati Paesi potranno godere di una sorta di corsia preferenziale sotto questo punto di vista, ma la totale diffusione dell'update in questione dovrebbe essere davvero questione di ore. Si tratta di un aggiornamento ufficiale, probabilmente disponibile a breve anche in modalità OTA che, si afferma, condurrà ad un miglioramento generale delle performance per il Samsung Galaxy S3. Volendoci spostare nel campo delle indiscrezioni, si possono riportare le voci che vedono Samsung impegnata a garantire un valore aggiunto agli utenti, soprattutto dal punto di vista della luminosità, con la possibilità non solo di regolarla al meglio, ma anche di impostare l'apposita icona nell'area delle notifiche.
