Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S, confronto delle segnalazioni

[caption id="attachment_601" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 iPhone 4S"] [/caption] Samsung Galaxy S3 contro iPhone 4S, anche per quanto riguarda i rispettivi difetti. In queste ore, infatti, grazie al portale a FixYa, è stato possibile risalire alle principali segnalazioni dei due dispositivi più venduti e probabilmente evoluti nel mercato degli smartphone. Scendendo maggiormente nei particolari, dallo studio è emerso che il 50% delle lamentele per il Samsung Galaxy S3 si focalizza su problemi legati al microfono, mentre il 15% riguarda la durata della batteria; stessa percentuale per il surriscaldamento del device (nonostante sia stato minimizzato il caso della sua esplosione). Il restante 10% riguarda generici problemi alla connessione internet. Per quanto concerne l’iPhone 4S, invece, i problemi sembrano riguardare soprattutto l’autonomia della batteria (45%), con la questione relativa alla connessione internet ancorata al 20% e quella del bluetooth al 15%. Siri, invece, con il 10% delle segnalazioni.