Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S, confronto delle segnalazioni

Redazione Avatar

di Redazione

07/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_601" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 iPhone 4S"]Samsung Galaxy S3 iPhone 4S[/caption] Samsung Galaxy S3 contro iPhone 4S, anche per quanto riguarda i rispettivi difetti. In queste ore, infatti, grazie al portale a FixYa, è stato possibile risalire alle principali segnalazioni dei due dispositivi più venduti e probabilmente evoluti nel mercato degli smartphone. Scendendo maggiormente nei particolari, dallo studio è emerso che il 50% delle lamentele per il Samsung Galaxy S3 si focalizza su problemi legati al microfono, mentre il 15% riguarda la durata della batteria; stessa percentuale per il surriscaldamento del device (nonostante sia stato minimizzato il caso della sua esplosione). Il restante 10% riguarda generici problemi alla connessione internet. Per quanto concerne l’iPhone 4S, invece, i problemi sembrano riguardare soprattutto l’autonomia della batteria (45%), con la questione relativa alla connessione internet ancorata al 20% e quella del bluetooth al 15%. Siri, invece, con il 10% delle segnalazioni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S2, Android Jelly Bean sempre più lontano

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, aggiornamento software in arrivo

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019