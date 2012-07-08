Caricamento...

Samsung Galaxy S2, Android Jelly Bean sempre più lontano

Redazione Avatar

di Redazione

08/07/2012

[caption id="attachment_565" align="aligncenter" width="530" caption="samsung galaxy s2 android jelly bean 4.1"]samsung galaxy s2 android jelly bean 4.1[/caption] Il Samsung Galaxy S2 è sempre più avvolto nel mistero, per quanto concerne il suo possibile aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean. Dopo il comunicato della scorsa settimana da parte della casa produttrice, dal quale era emerso un possibile approccio poco propenso ad una soluzione di questo tipo, le ultime dichiarazioni rilasciate da un portavoce del colosso coreano a Tech Radar rendono la questione ancora più incerta. Samsung, infatti, non solo fa sapere che valuterà bene le limitazioni strutturali dei propri modelli, prima di procedere all’update (in questo caso il riferimento al Samsung Galaxy S2 sembra essere piuttosto evidente), ma anche che ogni valutazione inizierà ad essere fatta solo quando lo sviluppo di Android Jelly Bean, da parte di Google, sarà completo al 100%. Insomma, il rischio è di andare anche oltre il Q4 per i principali dispositivi Samsung, mentre per il Samsung Galaxy S2 le cose non sembrano mettersi benissimo.

