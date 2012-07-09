Samsung Galaxy S3 migliore dell'iPhone 4S secondo Wired

[caption id="attachment_293" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è decisamente superiore rispetto all’iPhone 4S. E’ questa la conclusione alla quale si può giungere, stando al ranking reso pubblico in queste ore da una fonte piuttosto autorevole, come Wired Italia, che premia ben tre dispositivi caratterizzati dal sistema operativo Android. Alle spalle del Samsung Galaxy S3, che totalizza un punteggio pari a 9.5, troviamo l’HTC One X e l’HTC One S, rispettivamente ancorati a 9.4 e 9.0. Sorprendentemente solo quarto, invece, il grande rivale dello stesso Samsung Galaxy S3, considerando che l’iPhone 4S non è andato oltre l’8.7. Le cose cambiano poco anche con la classifica che è stata stilata da CNET, alla luce del fatto che a comandare è sempre il modello prodotto dal brand coreano, mentre l’iPhone 4S stavolta è terzo.