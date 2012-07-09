Samsung Galaxy S3, video spot sullo Share Shot

[caption id="attachment_695" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3 video"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 appare in video, in queste ore, attraverso un nuovo spot, che sta iniziando a fare il giro del mondo. Questa volta, il colosso coreano ha deciso di mettere in evidenza un’altra funzionalità esclusiva dello smartphone Android, vale a dire Share Shot, grazie alla quale sarà possibile condividere praticamente in tempo reale foto ed altri tipi di contenuti, con gli altri utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3. Il messaggio pubblicitario, come spesso avviene in queste circostanze, punta a strappare un sorriso agli utenti, mostrando il confronto tra un caso classico, in cui una foto può essere visibile solo su uno smartphone, e quella che si viene a configurare con il Samsung Galaxy S3, grazie al quale tutti possono contare subito su una “copia”. Il nuovo spot sul Samsung Galaxy S3: