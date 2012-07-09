Samsung Galaxy S3, prezzo più basso a 534 euro?

[caption id="attachment_701" align="aligncenter" width="524" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso? In queste prime ore della settimana, non possiamo fare a meno di segnalare un’interessante offerta, che è comparsa su eBay, grazie alla quale è possibile portarsi a casa lo smartphone più ambito del momento a soli 534,90 euro, con tanto di spedizione gratuita assicurata da Mediatech Planet. La proposta non è limitata nel tempo, ma è utile far sapere ai lettori che, al momento della stesura dell’articolo, restano disponibili solo quattro Samsung Galaxy S3, con la garanzia che il dispositivo sarà consegnato nel giro di sei giorni lavorativi, dal momento in cui sarà effettuato il pagamento. Per prendere visione di questa nuova offerta per il Samsung Galaxy S3, probabilmente al prezzo più basso, attualmente sul web, è necessario collegarsi a questa pagina.