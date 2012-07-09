Caricamento...

Samsung Galaxy S2, prezzo più basso su Techmania.biz?

09/07/2012

[caption id="attachment_706" align="aligncenter" width="528" caption="Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S2[/caption] Samsung Galaxy S2 al prezzo più basso su Techmania.biz? Sembrerebbe di sì, almeno per ora, considerando che lo smartphone Android di maggiore successo del 2011 viene proposto dal popolare rivenditore al prezzo di 364 euro, con la possibilità di ricevere il dispositivo nell'arco di pochi giorni. Non vi sono notizie in merito alla tipologia della garanzia offerta, anche se, come sempre più spesso sta avvenendo per le offerte relative al Samsung Galaxy S2, la soluzione adottata dovrebbe essere quella italiana. Nonostante lo smartphone sia al centro di un vero e proprio mistero, per quanto concerne l'aggiornamento del proprio sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1, l'andamento delle sue vendite non sembra risentirne, al punto da collocarlo ancora nell'olimpo degli smartphone. Per prendere visione dell'offerta sul Samsung Galaxy S2, collegati a questa pagina.

