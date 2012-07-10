Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5: uscita per entrambi ad ottobre?

[caption id="attachment_711" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 è già protagonista di un confronto diretto con il nuovo iPhone 5. Nonostante il lancio dell’ultimo Galaxy di fascia elevata sia recentissimo (in riferimento alla commercializzazione dello scorso 29 maggio, per quanto concerne il Samsung Galaxy S3), in queste ore Mark Chubb, CEO di Phone Review, ha immaginato uno scenario clamoroso. Secondo il manager, infatti, nel corso del mese di ottobre potremmo assistere al lancio contemporaneo dell’iPhone 5 e dello stesso Samsung Galaxy S4, con quest’ultimo che sarebbe caratterizzato da uno schermo flessibile, ma soprattutto sarebbe figlio della volontà della casa produttrice di non lasciare campo libero a Apple durante il periodo natalizio. A nostro avviso, comunque, è improbabile che trascorra così poco tempo tra l’uscita del Samsung Galaxy S3 e del Samsung Galaxy S4.