Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich in arrivo

Samsung Galaxy S2

Il Samsung Galaxy S2 molto presto potrà contare sul sistema operativo Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich, mentre resta i dubbi a proposito del possibile update ad Android Jelly Bean 4.1. Sono queste le notizie che possiamo riportarvi in queste ore, a proposito di un modello che sta facendo parecchio parlare di sé nel corso degli ultimi giorni, soprattutto a proposito degli aggiornamenti ufficiali, che stanno irritando non poco l'utenza. Una sorta di "contentino", pertanto, arriva in queste ore dalla Russia, anche se è difficile dire quanto Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich sarà a disposizione anche degli utenti italiani. Gli addetti ai lavori, infatti, affermano che potrebbero trascorrere addirittura due mesi, prima che un aggiornamento di questo tipo possa essere diffuso su scala mondiale. La sua installazione potrà avvenire sia via OTA, sia tramite Samsung Kies. Sarà sufficiente per calmare il popolo del Samsung Galaxy S2?