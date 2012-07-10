Samsung Galaxy S3, video dell'incredibile clone cinese

[caption id="attachment_721" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è protagonista, in queste ore, di un video incredibile, anche se c’è il trucco. Quello che stiamo per mostrarvi, infatti, non è lo smartphone lanciato dal colosso coreano poco più di un mese fa, ma un clone che, per forza di cose, giunge direttamente dalla Cina. A differenza di quanto si può pensare prima di imbattersi nelle immagini in questione, il clone del Samsung Galaxy S3 è per certi versi un’opera d’arte, considerando che i dettagli sono stati ripresi fedelmente dall’originale, al punto che un occhio meno attento difficilmente riuscire a distinguere le differenze, concentrate quasi esclusivamente nella mancanza del logo Samsung per la versione cinese, o sullo spessore leggermente superiore. Il prezzo dell’HDC Galaxy S3 è pari a 209 dollari, mentre di seguito è possibile visualizzare il filmato che ne ritrae le principali caratteristiche.