Samsung Galaxy S3, prezzo scontato con Vodafone

di Redazione

11/07/2012

[caption id="attachment_726" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3 prezzo[/caption] Il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo interessante con Vodafone. Solo per oggi, mercoledì 11 luglio, sarà valida una promozione estremamente competitiva grazie all’operatore, dedicata a tutti coloro che decideranno di acquistare lo smartphone in abbonamento, con uno specifico piano tariffario, vale a dire SMART 600+. In particolare, gli utenti interessati a portarsi a casa il Samsung Galaxy S3 attraverso tale opzione, pagheranno un canone mensile di soli 20 euro, al posto dei normali 40 euro che sono associati ad un piano di questo tipo. Ricordiamo, infatti, che attraverso Vodafone SMART 600+, sarà possibile usufruire di 600 minuti e 600 sms al mese, senza dimenticare 1 GB di traffico internet e 500 minuti al giorno, verso un numero Vodafone a scelta. Riuscirà l’operatore a fare la differenza con il nuovo prezzo per il Samsung Galaxy S3?

