Samsung Galaxy S2, prezzo a 349 euro su Groupalia

[caption id="attachment_97" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 appare in queste ore, in Rete, ad un prezzo molto interessante. L’offerta, come avvenuto spesso e volentieri nel corso degli ultimi mesi, è figlia di un’iniziativa da parte di Groupalia, grazie al quale sarà possibile portarsi a casa lo smartphone al prezzo di 349 euro, con uno sconto pari al 42% rispetto alla vecchia quotazione di mercato per il dispositivo. Tra i risvolti negativi della nuova offerta per il Samsung Galaxy S2, abbiamo il tempo di consegna, considerando che le spedizioni scatteranno a partire dal prossimo 3 agosto, senza dimenticare che la stessa spedizione richiede un costo aggiuntivo, pari a 9.90 euro. Passando ai vantaggi, invece, in questo caso dobbiamo sottolineare che il prodotto può contare sulla garanzia italiana. Per visualizzare la pagina dedicata al Samsung Galaxy S2, al prezzo di 349 euro, clicca qui.