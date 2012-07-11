Caricamento...

Samsung Galaxy S3, bootloader sbloccato con Verizon

11/07/2012

[caption id="attachment_63" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 sul mercato con il bootloader sbloccato. E’ questa la novità che giunge in queste ore direttamente dagli Stati Uniti, dove il più ambito tra i dispositivi caratterizzati dal sistema operativo Android si appresta ad essere messo in vendita in una versione completamente dedicata al popolo degli sviluppatori. Stando alle ultime voci, il progetto vedrà la forte partecipazione dell’operatore Verizon, anche se il modello sarà venduto senza alcun contratto. Il prezzo? Per portarsi a casa il Samsung Galaxy S3 con bootloader sbloccato sarà necessario sborsare 599 dollari, vale a dire qualcosa come 480 euro al cambio attuale. Il prezzo è particolarmente interessante, se si pensa che non vi sono ulteriori differenze, rispetto al Samsung Galaxy S3 venduto in queste settimane in Europa.

