Samsung Galaxy S3, prezzo a 539 euro su eBay

[caption id="attachment_740" align="aligncenter" width="513" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 al prezzo di 539 euro su eBay. In queste ore, infatti, è spuntata sulla popolare piattaforma l'ennesima proposta relativa allo smartphone Android, decisamente più bassa, rispetto al valore che era stato fissato in un primo momento per il dispositivo prodotto dal colosso coreano. Nello specifico, il rivenditore è Pivac Srl, con la precisazione immediata che, ovviamente, si tratta della variante da 16 GB no brand, quindi priva di qualsiasi vincolo contrattuale. Il Samsung Galaxy S3 in questione al momento si trova a Catania, la disponibilità residua al momento della pubblicazione di quest'articolo è pari a sette pezzi, mentre la spedizione, i cui tempi sono stimati in undici giorni lavorativi, dovrebbe essere gratuita. Per tutti gli altri dettagli sull'offerta per il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 539 euro, collegati a questa pagina.