Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S: nuovo record in Corea

[caption id="attachment_451" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 in grado di surclassare ancora una volta l’iPhone 4S. E’ questa la conclusione alla quale si può giungere, dopo il primo giorno di vendite in Corea per il dispositivo Android, concepito in una variante diversa, rispetto a quella che possiamo ammirare in Europa. In particolare, il Samsung Galaxy S3 coreano è caratterizzato contemporaneamente da un processore quad core a da 2 GB di memoria RAM, vale a dire il meglio estratto dalla variante europea e quella americana. Non è un caso che, in appena 24 ore, lo smartphone è stato capace di far registrare qualcosa come 50mila pezzi venduti, praticamente il doppio rispetto a quanto fu riscontrato poco più di un anno fa con il Samsung Galaxy S2 e in autunno con l’iPhone 4S.