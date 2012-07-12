Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S: nuovo record in Corea
di Redazione
12/07/2012
[caption id="attachment_451" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Samsung Galaxy S3 in grado di surclassare ancora una volta l’iPhone 4S. E’ questa la conclusione alla quale si può giungere, dopo il primo giorno di vendite in Corea per il dispositivo Android, concepito in una variante diversa, rispetto a quella che possiamo ammirare in Europa. In particolare, il Samsung Galaxy S3 coreano è caratterizzato contemporaneamente da un processore quad core a da 2 GB di memoria RAM, vale a dire il meglio estratto dalla variante europea e quella americana. Non è un caso che, in appena 24 ore, lo smartphone è stato capace di far registrare qualcosa come 50mila pezzi venduti, praticamente il doppio rispetto a quanto fu riscontrato poco più di un anno fa con il Samsung Galaxy S2 e in autunno con l’iPhone 4S.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S3, confronto con il Samsung Galaxy S2: luminosità e batteria
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S3, prezzo a 539 euro su eBay
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016