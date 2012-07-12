Caricamento...

Samsung Galaxy S3, confronto con il Samsung Galaxy S2: luminosità e batteria

12/07/2012

[caption id="attachment_749" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è protagonista di un nuovo confronto con il Samsung Galaxy S2 in queste ore. Secondo quanto emerso da uno studio condotto dal Dr Raymond M. Soneira, numero uno della DisplayMate Technologies Corporation, infatti, il colosso coreano avrebbe deciso spontaneamente di abbassare i valori massimi relativi alla luminosità dello schermo per il Samsung Galaxy S3. Se con il Samsung Galaxy S2 ci si assestava a 2.1 watt, con l’ultimo arrivato in casa Samsung, non si va oltre 1.3 watt. Il motivo di questo calo si nasconderebbe dietro la volontà di garantire una maggiore autonomia della batteria agli utenti: a quanto pare, infatti, si passa dalla durata media di 4.4 ore a 5.6 ore, a dimostrazione che è proprio su quest’ultimo punto che la casa produttrice ha dato priorità, prima del lancio del Samsung Galaxy S3.

