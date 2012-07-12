Caricamento...

Samsung Galaxy S3, video ufficiale per le Olimpiadi di Londra

Redazione Avatar

di Redazione

12/07/2012

[caption id="attachment_754" align="aligncenter" width="529" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è apparso da pochissimi minuti ufficialmente in Rete con il nuovo spot, che lo accompagnerà durante un evento importantissimo, come le ormai prossime Olimpiadi di Londra, per le quali il dispositivo Android sarà una vera e propria icona. Due i protagonisti assoluti del nuovo messaggio pubblicitario incentrato sul Samsung Galaxy S3: da un lato abbiamo David Beckham, stella del mondo del calcio ancora oggi, oltre al regista Emmanuel Lubezki, estremamente famoso anche per essere stato cinque volte candidato all’Oscar della fotografia. Al momento lo spot sul Samsung Galaxy S3, non è ancora diffuso in tv: in tal senso, l’appuntamento è fissato per il prossimo 16 luglio, con corsia preferenziale per Paesi come la Francia, la Cina, senza ovviamente dimenticare il Regno Unito.

Redazione Avatar

Redazione

