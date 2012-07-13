Samsung Galaxy S3, offerta Groupalia per il Pebble Blue

[caption id="attachment_249" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è protagonista di una nuova offerta da parte di Groupalia. A distanza di circa tre settimane dall’ultima proposta, la popolare piattaforma ha infatti deciso di mettere in vendita lo smartphone Android, nella sua veste cromatica blu, al prezzo di 549 euro. Solite raccomandazioni per gli utenti: se da un lato possiamo evidenziare un certo valore aggiunto di tipo economico, considerando che il prezzo medio, in Rete, per il Samsung Galaxy S3 si assesta attorno ai 580 euro, allo stesso tempo che decide di acquistarlo a questo giro deve tener presente che il modello arriverà casa entro il prossimo 10 agosto, senza dimenticare che le spese di spedizione non sono incluse nel prezzo e ammontano a 9,90 euro. Chi vuole approfondire la nuova offerta Groupalia per il Samsung Galaxy s3, può accedere a questa pagina.