Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S, appassionante duello sulle vendite

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S anche dal punto di vista delle vendite. In queste ore, infatti, registriamo una nuova stima per il modello Android, grazie all'articolo pubblicato dalla testata francese Les Echos, che riprende lo studio condotto dagli analisti di JP Morgan. Nello specifico, si prevede che il Samsung Galaxy S3, nel primo semestre successivo al suo lancio sul mercato, possa essere in grado di totalizzare qualcosa come 21 milioni di vendite, battendo in questo modo tutti i record che erano stati registrati in precedenza dai modelli concepiti con l'OS di Google. E l'iPhone 4S? In questo senso, possiamo richiamare lo studio di Gene Munster, il quale, lo scorso aprile, aveva stimato circa 33 milioni di vendite per il modello Apple. Insomma, se il Samsung Galaxy S3 potrebbe dare grandi soddisfazioni al colosso coreano, allo stessi tempo Android potrebbe sentirsi molto più forte nei confronti di Apple e del suo iPhone 4S.