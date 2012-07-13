Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, tutti i problemi di Samsung Exclusive

Redazione Avatar

di Redazione

13/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_768" align="aligncenter" width="500" caption="samsung galaxy s3"]samsung galaxy s3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è stato spesso e volentieri associato, in queste settimane, ad una particolare iniziativa di marketing da parte della casa produttrice, vale a dire Samsung Exclusive, grazie alla quale gli utenti che hanno portato a termine l’acquisto dello smartphone, hanno potuto usufruire di un buono sconto pari a 100 euro, all’interno dello store Samsung. Come abbiamo anticipato qualche giorno fa, molti utenti, tuttavia, si sono lamentati per la mancanza di scelta di accessori, pur prendendo per buone le voci provenienti da MediaWorld, che evidenziano l’imminente ampliamento della gamma, senza dimenticare il fatto che moltissimi utenti ancora non hanno ricevuto l’ultima e-mail di conferma, per avere a disposizione il buono. Non è un caso che, di recente, alcuni utenti in possesso del buono, abbiano deciso di metterlo in vendita, con prezzi che oscillano tra i 50 e i 75 euro.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, problema verniciatura anche per la cover bianca?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S, appassionante duello sulle vendite

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015