Samsung Galaxy S3, tutti i problemi di Samsung Exclusive

Il Samsung Galaxy S3 è stato spesso e volentieri associato, in queste settimane, ad una particolare iniziativa di marketing da parte della casa produttrice, vale a dire Samsung Exclusive, grazie alla quale gli utenti che hanno portato a termine l'acquisto dello smartphone, hanno potuto usufruire di un buono sconto pari a 100 euro, all'interno dello store Samsung. Come abbiamo anticipato qualche giorno fa, molti utenti, tuttavia, si sono lamentati per la mancanza di scelta di accessori, pur prendendo per buone le voci provenienti da MediaWorld, che evidenziano l'imminente ampliamento della gamma, senza dimenticare il fatto che moltissimi utenti ancora non hanno ricevuto l'ultima e-mail di conferma, per avere a disposizione il buono. Non è un caso che, di recente, alcuni utenti in possesso del buono, abbiano deciso di metterlo in vendita, con prezzi che oscillano tra i 50 e i 75 euro.