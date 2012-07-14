Samsung Galaxy S3 contro iPhone 4S, altro confronto video

[caption id="attachment_783" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 contro iPhone 4S"] [/caption] Samsung Galaxy S3 contro iPhone 4S, nuovamente. Anche in questa settimana, infatti, sono emersi dal web alcuni confronti video tra i due smartphone che, ad oggi, rappresentano probabilmente il massimo per questo mercato dal punto di vista dello sviluppo tecnologico. Come facciamo da diverse settimane, abbiamo selezionato per i nostri lettori un altro video, che appare piuttosto dettagliato, in merito alla sfida del momento, considerando che, tra le altre cose, vengono confrontate le performance di Siri, per quanto concerne l'iPhone 4S e il tanto discusso S-Voice di Samsung Galaxy S3, che sembra non conoscere mezze misure tra gli utenti. Alcuni lo venerano, altri utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 lo criticano aspramente, ma in questo caso S-Voice sembra difendersi abbastanza bene. Guarda il Samsung Galaxy S3 contro l'iPhone 4S: