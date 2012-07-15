Samsung Galaxy S3, Nature UX su altri Android

[caption id="attachment_788" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3 Nature UX"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, tra le altre cose, è caratterizzato dal Launcher della Nature UX, che, a conti fatti, rappresenta l'ultima evoluzione dell'interfaccia TouchWiz di Samsung, ma a questo punto, grazie al solito contributo da parte degli sviluppatori che si recando sul forum XDA Developer, è possibile testare tale peculiarità anche su altri dispositivi che puntano sul sistema operativo Android. In particolare, è emerso in queste ore un primo elenco di modelli che potranno emulare il Samsung Galaxy S3: tra questi, troviamo la famiglia degli HTC Sensation, oltre a quella degli HTC Desire, fino ad arrivare al Motorola Droid, Xperia Pro e all'HTC One S, oltre ad altri dispositivi. Coloro che sono in possesso dei permessi di root e vogliono provare la ROM, possono accedere a questa pagina.