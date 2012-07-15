Samsung Galaxy S3, prezzo più basso a 544,90 euro

[caption id="attachment_547" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso, al momento è su Techmania.biz. Anche questo fine settimana, infatti, decreta il popolare e-commerce campano come quello più economico per portarsi a casa il tanto chiacchierato dispositivo Android, considerando alcuni punti deboli della concorrenza. Se è vero che Groupon e Groupalia anche la scorsa settimana hanno messo in vendita il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo più basso, vale a dire 539 euro, il valore dello smartphone va misurato anche in base ai tempi di consegna: in questi casi, infatti, c’è da attendere almeno un mese per toccare con mano il dispositivo ed è lecito pensare che ai primi di agosto sarà possibile imbattersi in offerte più allettanti per il Samsung Galaxy S3. Pixmania, dal canto suo, ha nuovamente rialzato alcune sue proposte sul dispositivo, facendo salire in vetta Techmania, stabile a 544,90 euro. Per visualizzare l’offerta per il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso, clicca qui.