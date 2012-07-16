Samsung Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1 in una nuova ROM

[caption id="attachment_798" align="aligncenter" width="280" caption="Samsung Galaxy S3 Android Jelly Bean 4.1"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è più vicino ad Android Jelly Bean 4.1, anche se non in via ufficiale. In attesa di scoprire le reali intenzioni della casa produttrice sotto questo punto di vista, almeno in riferimento alla tempistica necessaria per procedere all’update dell’OS, al momento possiamo consolarci con l’ultima fatica dell’utente NetchipTI. Siamo al cospetto di una ROM per il Samsung Galaxy S3, che, tuttavia, oltre ad essere caratterizzata da Android Jelly Bean 4.1, si differenzia dalle altre, in quanto basata sui sorgenti AOSP ufficiali di Google, rendendo il tutto particolarmente interessante. Come sempre avviene in questi casi, vi sono elementi funzionanti e altri carenti: tra i primi, abbiamo gli SMS, l’accelerazione hardware, la galleria foto, etc.; tra i secondi, invece, possiamo soffermarci sul modulo WiFi, la fotocamera e le chiamate. Si attendono, pertanto, nuovi aggiornamenti per la ROM impostata sul Samsung Galaxy S3, disponibile in questa pagina.