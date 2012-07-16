Samsung Galaxy S3 gratis? Possibile con Vodafone Social Hunt

[caption id="attachment_803" align="aligncenter" width="450" caption="Vodafone Social Hunt"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 gratis? Possibile, grazie al nuovo contest da parte di Vodafone, con il quale il prossimo 6 agosto sarà possibile partecipare all’estrazione di cinque Samsung Galaxy S3, a patto di essere risultati vincenti sul Vodafone Social Hunt. Si tratta di un gioco di riflessione, con il quale gli utenti avranno il compito di risolvere dei rompicapo, grazie anche agli indizi che saranno forniti direttamente dallo staff. L’iniziativa avrà validità dal 16 al 27 luglio, mentre i quesiti cambieranno ogni giorno. I canali per prendere parte a Vodafone Social Hunt e per portarsi a casa un Samsung Galaxy S3 gratis sono due: da un lato abbiamo l’apposito sito di Vodafone Lab, raggiungibile a questa pagina, dall’altro, invece, c’è l’account Twitter, dove gli indizi saranno forniti in anticipo.