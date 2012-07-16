Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 gratis? Possibile con Vodafone Social Hunt

Redazione Avatar

di Redazione

16/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_803" align="aligncenter" width="450" caption="Vodafone Social Hunt"]Samsung Galaxy S3 gratis[/caption] Il Samsung Galaxy S3 gratis? Possibile, grazie al nuovo contest da parte di Vodafone, con il quale il prossimo 6 agosto sarà possibile partecipare all’estrazione di cinque Samsung Galaxy S3, a patto di essere risultati vincenti sul Vodafone Social Hunt. Si tratta di un gioco di riflessione, con il quale gli utenti avranno il compito di risolvere dei rompicapo, grazie anche agli indizi che saranno forniti direttamente dallo staff. L’iniziativa avrà validità dal 16 al 27 luglio, mentre i quesiti cambieranno ogni giorno. I canali per prendere parte a Vodafone Social Hunt e per portarsi a casa un Samsung Galaxy S3 gratis sono due: da un lato abbiamo l’apposito sito di Vodafone Lab, raggiungibile a questa pagina, dall’altro, invece, c’è l’account Twitter, dove gli indizi saranno forniti in anticipo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, prezzo super: 511 euro

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1 in una nuova ROM

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015