Samsung Galaxy S3 gratis? Possibile con Vodafone Social Hunt
di Redazione
16/07/2012
[caption id="attachment_803" align="aligncenter" width="450" caption="Vodafone Social Hunt"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 gratis? Possibile, grazie al nuovo contest da parte di Vodafone, con il quale il prossimo 6 agosto sarà possibile partecipare all’estrazione di cinque Samsung Galaxy S3, a patto di essere risultati vincenti sul Vodafone Social Hunt. Si tratta di un gioco di riflessione, con il quale gli utenti avranno il compito di risolvere dei rompicapo, grazie anche agli indizi che saranno forniti direttamente dallo staff. L’iniziativa avrà validità dal 16 al 27 luglio, mentre i quesiti cambieranno ogni giorno. I canali per prendere parte a Vodafone Social Hunt e per portarsi a casa un Samsung Galaxy S3 gratis sono due: da un lato abbiamo l’apposito sito di Vodafone Lab, raggiungibile a questa pagina, dall’altro, invece, c’è l’account Twitter, dove gli indizi saranno forniti in anticipo.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S3, prezzo super: 511 euro
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1 in una nuova ROM
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016