Samsung Galaxy S3, prezzo super: 511 euro

[caption id="attachment_809" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo incredibile. Da qualche ora (e non si sa per quanto sarà ancora disponibile) è comparsa in Rete un'offerta forse irripetibile a breve termine, per quanto concerne il dispositivo Android, considerando che il sito trasportogratis propone il modello più discusso del momento al super prezzo di 511,86 euro, addirittura con spese di spedizione incluse. Si sa poco del sito in questione (ovviamente decliniamo ogni responsabilità, in merito all'affidabilità del rivenditore), mentre l'offerta prevede subito la compilazione di un form di contatto, grazie al quale si dovrebbe ricevere via e-mail il codice per portare a termine l'acquisto, con la possibilità di scegliere tra la colorazione bianca e quella blu. Gli utenti che vogliono approfondire l'offerta del Samsung Galaxy S3 al prezzo di 511,86 euro, possono collegarsi a questa pagina.