Samsung Galaxy S3, una cover speciale

[caption id="attachment_821" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 cover"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 può contare da oggi su una cover a dir poco particolare. A quanto pare, infatti, è in arrivo sul mercato la cosiddetta Leaf Case, il cui compito non sarà solo quello di proteggere lo smartphone dai graffi e dalla polvere, ma anche di essere funzionale e particolarmente utile dal punto di vista estetico. Nel dettaglio, Leaf Case non solo consentirà di rivestire la cover posteriore con una foglia particolarmente apprezzabile, ad impatto, ma anche di avvolgere nella stessa gli auricolari che sono associati al Samsung Galaxy S3. L’accessorio per il nuovo smartphone Android in questione, può essere tranquillamente acquistato sul web, ad un prezzo che ammonta a circa 25 euro, collegandosi a questa pagina.