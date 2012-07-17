Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, una cover speciale

Redazione Avatar

di Redazione

17/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_821" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 cover"]Samsung Galaxy S3 cover[/caption] Il Samsung Galaxy S3 può contare da oggi su una cover a dir poco particolare. A quanto pare, infatti, è in arrivo sul mercato la cosiddetta Leaf Case, il cui compito non sarà solo quello di proteggere lo smartphone dai graffi e dalla polvere, ma anche di essere funzionale e particolarmente utile dal punto di vista estetico. Nel dettaglio, Leaf Case non solo consentirà di rivestire la cover posteriore con una foglia particolarmente apprezzabile, ad impatto, ma anche di avvolgere nella stessa gli auricolari che sono associati al Samsung Galaxy S3. L’accessorio per il nuovo smartphone Android in questione, può essere tranquillamente acquistato sul web, ad un prezzo che ammonta a circa 25 euro, collegandosi a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S2: Android Jelly Bean 4.1.1 con la CyanogenMod 10

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, prezzo super: 511 euro

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015