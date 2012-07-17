Samsung Galaxy S2: Android Jelly Bean 4.1.1 con la CyanogenMod 10

[caption id="attachment_825" align="aligncenter" width="240" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 può finalmente contare su Android Jelly Bean 4.1.1, anche se in riferimento alla cosiddetta CyanogenMod 10. In queste ore, infatti, il sempre più noto forum XDA Developer ha reso noto questo nuovo prodotto, che, essendo in fase embrionale, presenta ancora più di una lacuna. In primis, nello specifico, si potrebbe incappare in bug legati all’audio, senza dimenticare il modulo WiFi, ma resta interessante il passo in avanti fatto dagli sviluppatori, accontentando soprattutto coloro che hanno preso non bene le possibili intenzioni da parte di Samsung (ancora tutte da verificare), in merito all’aggiornamento ufficiale del Samsung Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.1. Nonostante tutti i rischi del caso, relativamente al successivo corretto funzionamento del Samsung Galaxy S2, gli utenti interessati a saperne di più possono accedere a questa pagina.