Samsung Galaxy S3, il difetto alla cornice è isolato?

[caption id="attachment_832" align="aligncenter" width="512" caption="Samsung Galaxy S3 Pebble Blue"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è stato travolto questa mattina da voci su un possibile nuovo problema legato alla verniciatura del modello, in particolare per quanto concerne la versione Pebble Blu, dopo i tanti problemi che hanno preso di mira il colosso coreano con la cover posteriore. Se a fine maggio la questione si è focalizzata sulla facciata posteriore della stessa cover, questa volte le polemiche sono state rivolte ai bordi laterali, con tanto di foto apparse in Rete, grazie al contributo di un sito olandese. La prudenza, in questi casi, non è mai troppa, ma a quanto pare si tratta di un caso isolato, che non sta preoccupando più di tanto la casa produttrice, per il suo Samsung Galaxy S3. Resta l’attesa, comunque, per una presa di posizione ufficiale da parte di Samsung.