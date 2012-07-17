Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, il difetto alla cornice è isolato?

Redazione Avatar

di Redazione

17/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_832" align="aligncenter" width="512" caption="Samsung Galaxy S3 Pebble Blue"]Samsung Galaxy S3 Pebble Blue[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è stato travolto questa mattina da voci su un possibile nuovo problema legato alla verniciatura del modello, in particolare per quanto concerne la versione Pebble Blu, dopo i tanti problemi che hanno preso di mira il colosso coreano con la cover posteriore. Se a fine maggio la questione si è focalizzata sulla facciata posteriore della stessa cover, questa volte le polemiche sono state rivolte ai bordi laterali, con tanto di foto apparse in Rete, grazie al contributo di un sito olandese. La prudenza, in questi casi, non è mai troppa, ma a quanto pare si tratta di un caso isolato, che non sta preoccupando più di tanto la casa produttrice, per il suo Samsung Galaxy S3. Resta l’attesa, comunque, per una presa di posizione ufficiale da parte di Samsung.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, 64 GB eliminato dalla produzione?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S2: Android Jelly Bean 4.1.1 con la CyanogenMod 10

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015