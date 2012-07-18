Samsung Galaxy S3, 64 GB eliminato dalla produzione?

[caption id="attachment_837" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 64 GB"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, nella sua variante da 64 GB, rischia di non vedere mai la luce. E’ questa la novità delle ultime ore, per quanto concerne il dispositivo più popolare del settore smartphone, figlia delle voci che giungono direttamente dal Regno Unito. Ad alimentare le voci degli ultimi giorni, infatti, ci ha pensato la nota piattaforma Expansys, la quale, a quanto pare, avrebbe ricevuto direttamente una comunicazione da Samsung UK, dove sarebbe emersa la volontà da parte della casa produttrice di bloccare i preordini del Samsung Galaxy S3 da 64 GB, a causa della scarsa domanda da parte dei rivenditori. Se a questo aggiungiamo la possibilità di espandere facilmente la memoria dei Samsung Galaxy S3 con tagli di memoria inferiori, appare chiaro che questo scenario è assolutamente possibile.