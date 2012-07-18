Caricamento...

Samsung Galaxy S3 da 64 GB, smentita la mancata uscita?

18/07/2012

[caption id="attachment_844" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 64 GB"]Samsung Galaxy S3 64 GB[/caption] Il Samsung Galaxy S3 da 64 GB è avvolto nel mistero a questo punto. Dopo le notizie che sono giunte direttamente da Expansys, secondo cui, a detta delle divisione UK di Samsung non vi sarà alcun Samsung Galaxy S3 sul mercato, a causa della scarsa domanda da parte dei rivenditori, nel pomeriggio giunge il colpo di scena che non ti aspetti. Stavolta la fonte è androidcentral, che afferma di aver interpellato direttamente Samsung. Ebbene, un portavoce della casa produttrice avrebbe affermato (il condizionale è d’obbligo) che il Samsung Galaxy S3 da 64 GB sarà regolarmente commercializzato e il suo arrivo sul mercato è previsto durante la seconda metà del 2012, con la disponibilità del modello che andrà a variare a seconda delle zone geografiche. Non resta che attendere un comunicato ufficiale del brand, sul futuro del Samsung Galaxy S3 da 64 GB.

