Samsung Galaxy S3 da 64 GB, smentita la mancata uscita?
di Redazione
18/07/2012
[caption id="attachment_844" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 64 GB"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 da 64 GB è avvolto nel mistero a questo punto. Dopo le notizie che sono giunte direttamente da Expansys, secondo cui, a detta delle divisione UK di Samsung non vi sarà alcun Samsung Galaxy S3 sul mercato, a causa della scarsa domanda da parte dei rivenditori, nel pomeriggio giunge il colpo di scena che non ti aspetti. Stavolta la fonte è androidcentral, che afferma di aver interpellato direttamente Samsung. Ebbene, un portavoce della casa produttrice avrebbe affermato (il condizionale è d’obbligo) che il Samsung Galaxy S3 da 64 GB sarà regolarmente commercializzato e il suo arrivo sul mercato è previsto durante la seconda metà del 2012, con la disponibilità del modello che andrà a variare a seconda delle zone geografiche. Non resta che attendere un comunicato ufficiale del brand, sul futuro del Samsung Galaxy S3 da 64 GB.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S3, nota ufficiale su Samsung Exclusive
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S3, 64 GB eliminato dalla produzione?
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016