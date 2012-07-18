Samsung Galaxy S3, nota ufficiale su Samsung Exclusive

[caption id="attachment_849" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è protagonista di una spinosa questione, per quanto concerne l'iniziativa denominata "Samsung Exclusive". Come molti utenti hanno fatto notare, infatti, è praticamente impossibile utilizzare il buono di 100 euro nello store del colosso coreano, dopo aver portato a termine l'acquisto dello smartphone, così come previsto dal regolamento. I principali problemi? Da un lato abbiamo quelli di natura tecnica, dall'altro quelli legati all'assortimento, considerando che in diversi casi è stata segnalata l'impossibilità di scegliere tra un numero decente di accessori. Ebbene, Samsung in questi minuti ha cercato di dare un freno alle polemiche, con tanto di nota ufficiale: gli acquirenti del Samsung Galaxy S3, infatti, sono stati rassicurati sul fatto che a "breve" lo store sarà aggiornato e che, come previsto, il buono sarà spendibile entro il 30 settembre. Staremo a vedere.