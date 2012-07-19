Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S: dominio Samsung anche in Italia

[caption id="attachment_864" align="aligncenter" width="497" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 batte ancora una volta l’iPhone 4S. Questa volta non parliamo di video comparativi, quanto di una nuova indagine, condotta dall’Osservatorio SuperMoney, che evidenzia al meglio l’impatto avuto da un dispositivo del calibro del Samsung Galaxy S3 su un mercato come quello italiano. Durante il mese di giugno, vale a dire subito dopo il lancio sul mercato dello smartphone Android, Samsung ha ricevuto un incremento di richieste per i propri dispositivi, relativamente al mercato italiano, pari addirittura al 23,3%, mentre Apple ha dovuto fronteggiare un trend completamente diverso, alla luce del crollo del 38,2%. Lo studio non riconduce in modo preciso il tutto al Samsung Galaxy S3 e all’iPhone 4S, con dati precisi sulle vendite, ma è facile puntare il dito su di loro, essendo i modelli di punta delle rispettive case produttrici.