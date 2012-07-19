Samsung Galaxy S3, versione dell'esplosione ritrattata

[caption id="attachment_869" align="aligncenter" width="400" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è stato vittima di un’esplosione, solo a causa della scarsa attenzione dell’utente che è stato vittima dell’incidente. A distanza di un mese dalla denuncia che ha fatto il giro del mondo, e a poche settimane dal rapporto pubblicato dalla cosiddetto Fire Investigation UK, il colosso coreano ha fatto uno step ulteriore, interrogando il diretto protagonista di questa vicenda. Quest’ultimo, a quanto pare, avrebbe ritrattato la versione iniziale, a proposito dell’esplosione del Samsung Galaxy S3, ammettendo (come ipotizzato dal suddetto ente) che il tutto sarebbe avvenuto in seguito alla prolungata esposizione del dispositivo ad una fonte di calore. Insomma, la casa produttrice esce totalmente pulita da quella che sembrava essere una vicenda in grado di far venire meno molte certezze sul nuovo Samsung Galaxy S3.