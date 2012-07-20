Samsung Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1.1 in video

[caption id="attachment_874" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean 4.1.1, almeno in un video. In questi giorni, infatti, sia è parlato molto della ROM CyanogenMod 10, grazie al quale sarà possibile testare il nuovo sistema operativo di Google sul dispositivo, a patto di essere in possesso dei permessi di root. Grazie allo staff di pocketnow, sempre in prima linea in questi casi, possiamo dunque imbatterci in una sorta di dimostrazione pratica delle potenzialità del Samsung Galaxy S3, con un porting di questo tipo, fermo restando che questa versione di Android Jelly Bean 4.1.1 presenta ancora diverse lacune, soprattutto per quanto concerne il modulo WiFi e l’audio, pur essendo notevolmente migliorate le performance generali del modello. Di seguito il video del Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean 4.1.1.