Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S2, Android Jelly Bean 4.1 confermato?

Redazione Avatar

di Redazione

20/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_885" align="aligncenter" width="480" caption="Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean 4.1[/caption] Il Samsung Galaxy S2 riceverà con ogni probabilità l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1. Sono queste le voci che si sono diffuse in giornata sul web, che sarebbero state originate da una fonte interna alla stessa Samsung, anche se non sono stati forniti maggiori dettagli sulla tempistica. Secondo quanto riportato in queste ore, più in particolare, i test per la verifica dell’adattabilità di Android Jelly Bean 4.1 per il Samsung Galaxy S2 sarebbe già in fase avanzata e i riscontri avuto fino ad oggi sarebbero stati assolutamente confortanti. Buone notizie anche per coloro che sono in possesso del Samsung Galaxy S3, considerando che, a detta della fonte, il sistema operativo Android Jelly Bean 4.1 sarà alla portata degli utenti a partire dai primissimi giorni di settembre.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 Olympic Edition, caratteristiche principali e foto

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1.1 in video

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014