Samsung Galaxy S2, Android Jelly Bean 4.1 confermato?

Il Samsung Galaxy S2 riceverà con ogni probabilità l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1. Sono queste le voci che si sono diffuse in giornata sul web, che sarebbero state originate da una fonte interna alla stessa Samsung, anche se non sono stati forniti maggiori dettagli sulla tempistica. Secondo quanto riportato in queste ore, più in particolare, i test per la verifica dell'adattabilità di Android Jelly Bean 4.1 per il Samsung Galaxy S2 sarebbe già in fase avanzata e i riscontri avuto fino ad oggi sarebbero stati assolutamente confortanti. Buone notizie anche per coloro che sono in possesso del Samsung Galaxy S3, considerando che, a detta della fonte, il sistema operativo Android Jelly Bean 4.1 sarà alla portata degli utenti a partire dai primissimi giorni di settembre.