Samsung Galaxy S3 Olympic Edition, caratteristiche principali e foto

20/07/2012

[caption id="attachment_892" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 Olympic Edition"]Samsung Galaxy S3 Olympic Edition[/caption] Il Samsung Galaxy S3 Olympic Edition è stato ufficialmente presentato dal colosso coreano, ad una settimana dal via ufficiale dell’evento di Londra. Particolarmente atteso (probabilmente più per curiosità, che per intenzione reale d’acquisto), vale comunque la pena soffermarsi sulle caratteristiche peculiari di questo dispositivo, concentrate esclusivamente sul versante hardware, visto che le caratteristiche tecniche del modello sono praticamente immutate, rispetto al tradizionale modello europeo. Nel dettaglio, il Samsung Galaxy S3 Olympic Edition si distingue per il cosiddetto Premium Pack, con il quale, oltre ad imbattersi in cover dedicate alla bandiera inglese, sarà possibile utilizzare tre dock per tenere il modello in posizione verticale (incentrati sulla disciplina del ciclismo, delle arti marziali e del sollevamento pesi), senza dimenticare il pupazzetto a forma di guardia reale, attaccato al jack superiore del Samsung Galaxy S3. [caption id="attachment_891" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 Olympic Edition"]Samsung Galaxy S3 Olympic Edition[/caption]

