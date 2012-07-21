Samsung Galaxy S3 contro iPhone 4S, dominio Samsung anche sulle radiazioni

[caption id="attachment_601" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 iPhone 4S"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 emette meno radiazioni del cosiddetto iPhone 4S. Emergono ulteriori dettagli, in queste ore, a proposito delle caratteristiche dei due smartphone leader del settore, che, per l'ennesima volta, mettono in evidenza una qualità che premia il dispositivo caratterizzato dal sistema operativo Android. Nello specifico, premesso che la nota FFC, vale a dire la Federal Communications Commission, ha deciso a suo tempo di fissare a 1.6 w/kg (watt per chilogrammo) la soglia SAR che potesse essere consentita, di recente è emerso che l'iPhone 4S è in grado di limitarsi fino a 1.11 w/kg, mentre Samsung Galaxy S3 riesce a fare ancora meglio, non andando oltre 0,34 w/k. Insomma, grosso sforzo da parte sia di Apple che di Samsung sotto questo punto di vista, ma il gap tra i due modelli resta decisamente significativo.