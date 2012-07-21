Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 contro iPhone 4S, dominio Samsung anche sulle radiazioni

Redazione Avatar

di Redazione

21/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_601" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 iPhone 4S"]Samsung Galaxy S3 iPhone 4S[/caption] Il Samsung Galaxy S3 emette meno radiazioni del cosiddetto iPhone 4S. Emergono ulteriori dettagli, in queste ore, a proposito delle caratteristiche dei due smartphone leader del settore, che, per l'ennesima volta, mettono in evidenza una qualità che premia il dispositivo caratterizzato dal sistema operativo Android. Nello specifico, premesso che la nota FFC, vale a dire la Federal Communications Commission, ha deciso a suo tempo di fissare a 1.6 w/kg (watt per chilogrammo) la soglia SAR che potesse essere consentita, di recente è emerso che l'iPhone 4S è in grado di limitarsi fino a 1.11 w/kg, mentre Samsung Galaxy S3  riesce a fare ancora meglio, non andando oltre 0,34 w/k. Insomma, grosso sforzo da parte sia di Apple che di Samsung sotto questo punto di vista, ma il gap tra i due modelli resta decisamente significativo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3: prezzo a 539,90 euro con Groupon

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 Olympic Edition, caratteristiche principali e foto

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019