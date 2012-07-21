Samsung Galaxy S3: prezzo a 539,90 euro con Groupon

[caption id="attachment_900" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 in offerta esclusiva su Groupon. Pur non essendo visibile all'interno dell'homepage della piattaforma, infatti, in queste ore è disponibile una nuova proposta per il modello Android, che potrà essere acquistato al prezzo di 539,90 euro, senza dover affrontare ulteriori spese per la spedizione. Il rivenditore, in questo caso, è Techmania, il quale, attraverso Groupon, consente di risparmiare oltre 10 euro rispetto al suo prezzo di listino, se aggiungiamo anche gli stessi costi di spedizione, acquistando il Samsung Galaxy S3 da Techmania.biz. L'offerta in questione, è giunta via e-mail agli utenti iscritti alla newsletter, mentre le vendite, stando al contatore di Groupon, pare stiano andando piuttosto bene. Unico problema: il Samsung Galaxy S3 sarà spedito "a partire" dal ventesimo giorno lavorativo successivo all'ordine. Per tutti gli altri dettagli sul Samsung Galaxy S3 in offerta, clicca qui.