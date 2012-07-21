Samsung Galaxy S3 in offerta: 530,82 euro su Emporiodigitale
di Redazione
21/07/2012
[caption id="attachment_905" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 in offerta"][/caption] Samsung Galaxy S3 in offerta anche nella giornata di oggi, alla luce della più che interessante proposta da parte del sito emporiodigitale.eu, grazie al quale coloro che non si sono ancora portati a casa il dispositivo in questi cinquanta giorni, potranno acquistarlo al prezzo di 530,82 euro. Se da un lato il costo comprende anche le tasse, così come indicato nella pagina del Samsung Galaxy S3 in offerta, dall’altro va anche evidenziato che il prezzo non include le spese di spedizione, pari a 14,52 euro. Non vengono forniti ulteriori dettagli del modello, se non il fatto che siamo al cospetto della variante Pebble Blue, dotata di una memoria di 16 GB. Gli utenti interessati ad avere maggiori dettagli sul Samsung Galaxy S3 in offerta a 530,82 euro, possono collegarsi a questa pagina.
