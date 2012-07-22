Samsung Galaxy S3, foto a raggi X

[caption id="attachment_911" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 appare in una foto piuttosto curiosa nel corso delle ultime ore. Grazie allo staff di Engadget, infatti, possiamo imbatterci nelle immagini del dispositivo più avanzato del settore dal punto di vista tecnologico (almeno per ora) attraverso i raggi X. E’ forse la prima volta che si procede ad un’operazione di questo tipo, considerando che fino ad oggi le recensioni più dettagliate del Samsung Galaxy S3 e degli altri modelli appartenenti a questo settore, hanno puntato direttamente a smontare i dispositivi. Dalla foto in questione, per forza di cose, non emerge nulla che gli utenti più competenti non avessero già notato con il Samsung Galaxy S3, ma resta la curiosità nel prendere visione del dispositivo in un’ottica differente dal solito.