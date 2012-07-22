Samsung Galaxy S2 contro HTC Desire HD: aggiornamenti Android distanti

[caption id="attachment_917" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S2 vs Htc Desire HD"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 contro l'HTC Desire HD. E' stato questo uno dei duelli più interessanti, nel settore smartphone, nel corso del 2011, considerando che stiamo parlando di due tra i modelli Android meglio riusciti di sempre, ma che, nelle ultime settimane, sono stati spesso e volentieri al centro di polemiche, soprattutto a proposito dell'aggiornamento proprio di Android. Ebbene, se da un lato gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S2 hanno forse condannato prima del tempo la casa produttrice coreana, per il possibile mancato update ad Android Jelly Bean 4.1, salvo poi ricredersi dopo le notizie emerse lo scorso venerdì su sammobile, ben più difficile è la situazione di chi ha voluto acquistare l'HTC Desire HD, alla luce della scelta, da parte del brand, di annullare l'aggiornamento ad Android Ice Cream Sandwich. Insomma, la fama dei due produttori sembra essere stata smentita, con HTC da sempre considerata migliore di Samsung nell'evoluzione dell'OS dei propri modelli. Alla fine, a sorridere, sono coloro che hanno puntato sul Samsung Galaxy S2.