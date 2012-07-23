Caricamento...

Samsung Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1 già i primi di agosto?

Redazione Avatar

di Redazione

23/07/2012

[caption id="attachment_921" align="aligncenter" width="480" caption="Samsung Galaxy S3 Android Jelly Bean 4.1"]Samsung Galaxy S3 Android Jelly Bean 4.1[/caption] Il Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean 4.1 già ad agosto? E’ questo lo scenario che è stato dipinto in queste ore da sammobile, che, dopo aver aggiornato gli utenti di mezzo mondo sulle intenzioni del produttore con il suddetto modello e con il Samsung Galaxy S2, ha cercato di andare maggiormente in profondità, anche se non sono state fornite date precise. In particolare, la fonte in questione parla di un giorno di agostonemmeno molto lontano”, entro il quale potremo finalmente toccare con mano Android Jelly Bean 4.1 per il Samsung Galaxy S3. Gli utenti che hanno puntato sul dispositivo, in ogni caso, sono autorizzati a fare tutti gli scongiuti del caso, considerando quanto avvenuto di recente con il Samsung Galaxy Note e l’update ad Android Ice Cream Sandwich.

