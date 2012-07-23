Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S: vince Samsung anche in Gran Bretagna

[caption id="attachment_927" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S"] [/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S e relativa lotta impari non solo in Italia. E' trascorsa circa una settimana dalla notizia, secondo cui il dispositivo Android ha ormai effettuato il sorpasso rispetto a quello prodotto da Apple, almeno per quanto concerne le preferenze da parte degli utenti italiani, ma in queste ore, prendiamo coscienza del fatto che il suddetto dato non fosse isolato. Stando a quanto emerso dallo studio condotto dallo uSwitch.com Mobile Tracker, più in particolare, il Samsung Galaxy S3 ha messo la freccia sull'iPhone 4S anche in Gran Bretagna, con l'analisi focalizzata sia sulla ricerca, sia sulle vendite online, relativamente al mese di luglio. Insomma, la sensazione che Apple debba correre al più presto ai ripari, lanciando il nuovo iPhone 5 per contrastare il Samsung Galaxy S3, è più forte con il passare dei giorni.