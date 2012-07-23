Caricamento...

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: propensione all'acquisto a confronto

Redazione Avatar

di Redazione

23/07/2012

[caption id="attachment_932" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5"]Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5[/caption] Il Samsung Galaxy S3 e l’iPhone 5 possono essere già protagonisti di un confronto molto interessante, grazie all’apporto da parte dello staff di ChangeWave, capace di analizzare la propensione di acquisto dei due dispositivi da parte degli utenti, nonostante il primo dei due modelli non sia ancora stato lanciato sul mercato. Come riportato da iPhoneitalia, se da un lato è previsto un aumento generale delle vendite degli smartphone durante la prossima stagione autunnale, da un lato è possibile confrontare le percentuali degli utenti “molto propensi all’acquisto” (2% per il Samsung Galaxy S3, 14% per l’iPhone 5), oltre a quelle di coloro che sono “abbastanza propensi”: in questo caso, il 7% intende portarsi a casa un Samsung Galaxy S3, mentre il 17% ha ormai scelto il nuovo iPhone 5.

