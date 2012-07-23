Samsung Galaxy S3, prezzo più basso: 529 euro da glistockisti
[caption id="attachment_941" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo più basso"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 529 euro sul sito glistockisti.it. Interessante proposta, dunque, da parte di una delle prime piattaforme a scendere sotto la soglia dei 600 euro per il nuovo dispositivo Android, così come emerso subito dopo il lancio ufficiale sul mercato europeo, da parte del colosso coreano. E' importante sottolineare che se da un lato la politica della piattaforma prevede spedizioni gratuite per acquisti con importi di questo tipo, dall'altro, almeno per ora, risulta disponibile la sola versione bianca del Samsung Galaxy S3 (probabilmente, per un numero di pezzi limitato). Siamo al cospetto, comunque, di una delle offerte per il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso in Rete. Coloro che sono interessati al Samsung Galaxy S3 al prezzo di 529 euro, possono accedere a questa pagina.
