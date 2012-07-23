Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, prezzo più basso: 529 euro da glistockisti

Redazione Avatar

di Redazione

23/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_941" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo più basso"]Samsung Galaxy S3 prezzo più basso[/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 529 euro sul sito glistockisti.it. Interessante proposta, dunque, da parte di una delle prime piattaforme a scendere sotto la soglia dei 600 euro per il nuovo dispositivo Android, così come emerso subito dopo il lancio ufficiale sul mercato europeo, da parte del colosso coreano. E' importante sottolineare che se da un lato la politica della piattaforma prevede spedizioni gratuite per acquisti con importi di questo tipo, dall'altro, almeno per ora, risulta disponibile la sola versione bianca del Samsung Galaxy S3 (probabilmente, per un numero di pezzi limitato). Siamo al cospetto, comunque, di una delle offerte per il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso in Rete. Coloro che sono interessati al Samsung Galaxy S3 al prezzo di 529 euro, possono accedere a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 contro Samsung Galaxy S2, superati tutti i record

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: propensione all'acquisto a confronto

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015