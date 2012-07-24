Caricamento...

Samsung Galaxy S3 contro Samsung Galaxy S2, superati tutti i record

Redazione Avatar

di Redazione

24/07/2012

[caption id="attachment_947" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 contro Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S3 contro Samsung Galaxy S2[/caption]   Samsung Galaxy S3 contro Samsung Galaxy S2, con un confronto impari dal punto di vista delle vendite. In queste ore, infatti, abbiamo ricevuto ulteriori conferme sul fatto che il nuovo modello Android ha superato ufficialmente la soglia, piuttosto prestigiosa, di dieci milioni di unità vendute, con il colosso coreano che ha impiegato meno di due mesi per raggiungere questa importante meta commerciale. Il dato diventa ulteriormente interessante, come accennato, se confrontato con un altro smartphone di successo, vale a dire il Samsung Galaxy S2, giunto a dieci milioni di vendite solo dopo quasi dieci mesi dalla sua commercializzazione. Insomma, se il trend dovesse essere confermato, tra Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy S2 non ci sarà paragone.

